Александр Лукашенко с трибуны митинга в Минске заявил, что не позволит отдать страну, даже если умрет. Президент Белоруссии отказался от новых выборов. Он также заявил об угрозе со стороны солдат НАТО.

Лукашенко выступал на площади Независимости у Дома правительство примерно 30 минут. Численность участников митинга в его поддержку российское государственное информагентство ТАСС оценило в пять тысяч человек. При этом ранее в соцсетях появились свидетельства о том, что на акцию из разных городов везли на автобусах сотрудников бюджетных организаций. Тем временем, как передает из Польши телеграм-канал Нехта, тысячи протестующих в Минске собираются в центре города для участия в массовом шествии с требованиями отставки Александра Лукашенко.