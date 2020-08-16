Умер художественный руководитель театра «Содружество актеров Таганки» Николай Губенко. Актеру, режиссеру и политику было 78 лет. Смерть депутат Мосгордумы подтвердил «Интерфаксу» председатель столичного парламента Алексей Шапошников. Губенко был последним советским министром культуры, затем, в 90-е годы, был депутатом Государственной думы. Соболезнования выразил мэр Москвы Сергей Собянин.
2020-08-16T14:32:23+03:00
2020-08-16T14:32:23+03:00
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14:32, 16 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..