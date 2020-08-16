Умер художественный руководитель театра «Содружество актеров Таганки» Николай Губенко. Актеру, режиссеру и политику было 78 лет. Смерть депутат Мосгордумы подтвердил «Интерфаксу» председатель столичного парламента Алексей Шапошников. Губенко был последним советским министром культуры, затем, в 90-е годы, был депутатом Государственной думы. Соболезнования выразил мэр Москвы Сергей Собянин.