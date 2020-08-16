В Кремле сообщили о новом телефонном разговоре Владимира Путина и Александра Лукашенко. На сайте президента России говорится, что с российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также, в случае необходимости, по линии Организации Договора о коллективной безопасности. В сообщении на сайте Кремля отмечается, что лидеры двух стран сегодня продолжили обсуждение ситуации в республике, в том числе — цитата — с учетом оказываемого на страну давления извне – конец цитаты. Предыдущий телефонный разговор Путина и Лукашенко на фоне массовых протестов в Белоруссии был накануне.
2020-08-16T14:31:59+03:00
2020-08-16T14:31:59+03:00
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14:31, 16 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..