В Кремле сообщили о новом телефонном разговоре Владимира Путина и Александра Лукашенко. На сайте президента России говорится, что с российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также, в случае необходимости, по линии Организации Договора о коллективной безопасности. В сообщении на сайте Кремля отмечается, что лидеры двух стран сегодня продолжили обсуждение ситуации в республике, в том числе — цитата — с учетом оказываемого на страну давления извне – конец цитаты. Предыдущий телефонный разговор Путина и Лукашенко на фоне массовых протестов в Белоруссии был накануне.