Александр Лукашенко на митинге в Минске заявил, что не он породил жестокость на улицах, а оппозиция. Его цитирует РИА Новости. Как передает Интерфакс, президент отрицает фальсификацию на выборах и отказался от проведения новых выборов. По его мнению, на них пойдут бандиты.

Как передает ТАСС, Лукашенко сообщил об угрозе со стороны НАТО и подчеркнул, что не позволит отдать страну, даже если умрет. По оценке ТАСС, на митинге в поддержку Лукашенко, который сейчас продолжается в Минске, собрались около пяти тысяч человек. Тем временем, протестующие группами идут к центру города.