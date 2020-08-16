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14:07, 16 августа 2020

Лукашенко пришел на митинг своих сторонников у Дома правительства в Минске

Лукашенко пришел на митинг своих сторонников у Дома правительства в Минске, сообщает ТАСС. Оппозиция в эти минуты должна начать акцию в центре Минска, где продолжается митинг в поддержку Александра Лукашенко.

Отправить президента в отставку и наказать всех, кто избивал протестующих — это ключевые требования оппозиции. Участники марша «За свободу» небольшими группами начали выдвигаться к площади Независимости около часа назад. Именно отсюда люди хотят устроить массовое шествие по Минску и дойти до стеллы на проспекте Победителей, где силовики как и в других районах города жёстко разгоняли протестующих. Это примерно в пяти километрах от Дома правительства. Площадь Независимости в центре Минска откуда должна стартовать акция оппозиции, впрочем, пока занята сторонниками действующей власти. На митинге выступил министр внутренних дел Белоруссии. По словам Юрия Караева оппозиционных активистов якобы финансируют из-за рубежа. Цитата по госагентству Белта: «Парням платят 30 рублей, девушкам — 60». Из колонок звучат патриотические песни, собравшиеся скандируют лозунги за Лукашенко – он только что появился на митинге — и против оппозиции. Сейчас по оценке агентства ТАСС на нем около пяти тысяч человек. Ранее в соцсетях появлялись многочисленные фото и видео, как в Минск едут колонны автобусов. Утверждалось, что они везут бюджетников, которых заставили прийти на акцию в поддержку Лукашенко. Оппозиция опасается, что начало митинга задержали, чтобы спровоцировать столкновения. Протестующих призвали не поддаваться на провокации.

Акции протеста сегодня должны пройти по всей Белоруссии.



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