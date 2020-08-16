Папа Римский Франциск призвал к диалогу и отказу от насилия в Белоруссии. Понтифик сказал об этом в обращении к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане. Как передает РИА Новости, на площади Святого Петра в Ватикане присутствовали несколько человек с бело-красно-белыми флагами, которые использует белорусская оппозиция.
2020-08-16T14:04:20+03:00
2020-08-16T14:04:20+03:00
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14:04, 16 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..