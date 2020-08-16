Папа Римский Франциск призвал к диалогу и отказу от насилия в Белоруссии. Понтифик сказал об этом в обращении к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане. Как передает РИА Новости, на площади Святого Петра в Ватикане присутствовали несколько человек с бело-красно-белыми флагами, которые использует белорусская оппозиция.