Лидеры Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин по телефону обсудили ситуацию в Белоруссии

Лидеры Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в Белоруссии стороны будут реагировать согласно положениям Договора о коллективной безопасности (ДКБ), сообщает госагентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

«Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности», — говорится в сообщении.