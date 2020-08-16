Главный редактор Эха Москвы сообщил о смерти актера, режиссера и депутата Мосгордумы Николая Губенко

Главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов сообщил о смерти актера, режиссера и депутата Мосгордумы Николая Губенко. Его кончину вскоре подтвердил Интерфаксу спикер столичного парламента Алексей Шапошников. Николаю Губенко было 78 лет. Он был основателем и художественным руководителем театра «Содружество актеров Таганки», а также последним советским министром культуры.