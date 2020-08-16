Главный редактор Эха Москвы сообщил о смерти актера, режиссера и депутата Мосгордумы Николая Губенко

Главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов сообщил о смерти актера, режиссера и депутата Мосгордумы Николая Губенко. Его кончину вскоре подтвердил Интерфаксу спикер столичного парламента Алексей Шапошников. Николаю Губенко было 78 лет. Он был основателем и художественным руководителем театра «Содружество актеров Таганки», а также последним советским министром культуры.
2020-08-16T13:51:49+03:00
2020-08-16T13:57:16+03:00
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Эксклюзив Эха 13:51, 16 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..