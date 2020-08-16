Глава МВД Белоруссии пообещал разобраться по всем случаям насилия со стороны милиции после стабилизации обстановки

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев пообещал разобраться по всем случаям насилия со стороны милиции после стабилизации обстановки. Как передает госагентство БелТА, об этом министр сказал на проправительственном митинге в центре Минска. При этом он заявил, что протестующих против власти Александра Лукашенко финансируют из-за рубежа.
2020-08-16T13:41:26+03:00
2020-08-16T13:41:26+03:00
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13:41, 16 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..