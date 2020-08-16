Глава МВД Белоруссии пообещал разобраться по всем случаям насилия со стороны милиции после стабилизации обстановки

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев пообещал разобраться по всем случаям насилия со стороны милиции после стабилизации обстановки. Как передает госагентство БелТА, об этом министр сказал на проправительственном митинге в центре Минска. При этом он заявил, что протестующих против власти Александра Лукашенко финансируют из-за рубежа.