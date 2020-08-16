Политолог Валерий Соловей назвал «бессмысленным» митинг в поддержку Лукашенко в Минске

Политолог Валерий Соловей назвал «бессмысленным» митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске.

«У меня ощущение, что это совершенно бессмысленная попытка. Она только подольет масла в огонь и вызовет дополнительное раздражение», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам политолога, А.Лукашенко уже потерял легитимность в Белоруссии. «Ощущение, что применять что-либо уже бесполезно. Бывают такие ситуации, когда чащи весов заметно начинают склоняться в одну сторону. Это то, что происходит сейчас в Белоруссии», — заявил он.

В.Соловей выразил уверенность, что президент Белоруссии выбрал неверную стратегию действий в сложившейся ситуации. Ему необходимо идти на переговоры с участниками акций протеста. «Надо хитрить, начинать переговорный процесс, Лукашенко надо выходить к обществу и каяться, предлагать какой-то компромисс. То, что он делает по совету технологов, возможно, и российских, это бессмысленно», — заключил политолог.

Сегодня на площади Независимости в Минске проходит митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. По оценкам корреспондента «МБХ Медиа», сейчас на площади находится около тысячи человек. Некоторые СМИ сообщали, что в митинге принуждают участвовать работников бюджетных организаций.