В Лондоне, по информации казахстанских СМИ, умер внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев. Об этом в частности сообщает новостной портал Zakon.kz. Ему было 29 лет, причина смерти выясняется. По предварительным данным, остановилось сердце, пишет издание. Айсултан Назарбаев является сыном бывшего спикера Сената Казахстана Дариги Назарбаевой, дочери Нурсултана Назарбаева, который был президентом почти 30 лет.