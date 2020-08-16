В Лондоне, по информации казахстанских СМИ, умер внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев. Об этом в частности сообщает новостной портал Zakon.kz. Ему было 29 лет, причина смерти выясняется. По предварительным данным, остановилось сердце, пишет издание. Айсултан Назарбаев является сыном бывшего спикера Сената Казахстана Дариги Назарбаевой, дочери Нурсултана Назарбаева, который был президентом почти 30 лет.
2020-08-16T13:33:22+03:00
2020-08-16T13:55:19+03:00
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13:33, 16 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..