У горы Куштау в Башкирии продолжаются столкновения между силовиками и протестующими

Как передает с места событий корреспондент «Эха Москвы в Уфе», около двух тысяч защитников горы оттеснили сотрудников частных охранных предприятий и вернули себе палаточный лагерь, который накануне был занят охранниками. При этом, на месте прибыли сотрудники Росгвардии, в частности, ОМОН. Вчера, по данным портала ОВД-Инфо, были задержаны около 70 человек. Гору Куштау намерена освоить «Башкирская содовая компания». Местные жители опасаться, что это приведет к уничтожению уникального объекта природы.