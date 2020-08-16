У горы Куштау в Башкирии продолжаются столкновения между силовиками и протестующими

Как передает с места событий корреспондент «Эха Москвы в Уфе», около двух тысяч защитников горы оттеснили сотрудников частных охранных предприятий и вернули себе палаточный лагерь, который накануне был занят охранниками. При этом, на месте прибыли сотрудники Росгвардии, в частности, ОМОН. Вчера, по данным портала ОВД-Инфо, были задержаны около 70 человек. Гору Куштау намерена освоить «Башкирская содовая компания». Местные жители опасаться, что это приведет к уничтожению уникального объекта природы.
2020-08-16T13:33:01+03:00
2020-08-16T13:33:04+03:00
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Эксклюзив Эха 13:33, 16 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..