Агентство «Спутник Беларусь» передает, что на митинг в поддержку Лукашенко в Минске приехали премьер-министр и глава администрации президента. Сам Александр Лукашенко не появился. Как передает ТАСС, митинг был запланирован на полдень, но вовремя не начался.. Ранее в соцсетях появились видео из Белоруссии, на которых, как утверждается, бюджетников везут в Минск на митинг за Лукашенко. Так, жительница города Барановичи рассказала, что ее и других сотрудников организаций везут автобусами



По оценке агентства ТАСС, сейчас на площади Независимости у Дома правительства собралось около пяти тысяч человек. Трансляций с места событий государственные телеканалы не ведут.