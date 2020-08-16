Пародист Максим Галкин выступил в поддержку протестующих в Башкирии против добычи известняка на горе Куштау

Телеведущий в инстаграме призвал «Башкирскую содовую компанию» отказаться от своих планов

В свою очередь, ранее глава «Башкирской содовой компании» Эдуард Давыдов раскритиковал экологических активистов, которые разбили палаточный лагерь у горы Куштау.



Накануне экологические активисты сообщили, что в их палаточный лагерь приехали силовики и сотрудники частных охранных организаций. По словам защитников горы, против них применили слезоточивый газ. По сведениям портала ОВД-Инфо, были задержаны более 70 человек. В прошлом году гору Куштау отдали под разработку «Башкирской содовой компании».