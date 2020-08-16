Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская просит сотрудников СИЗО проявить гуманность к ее мужу

В своем обращении она отметила, что под стражей находятся и другие оппоненты Александра Лукашенко, а также люди, которые, по ее словам, хотят построить страну для жизни. Тихановская подчеркнула, что добиться их освобождения – это первоочередная задача белорусской оппозиции, передает «Интерфакс». Светлана Тихановская ранее уехала в Литву. Ее сторонники, которые уверены в ее победе на выборах, полагают, что политик сделала это из-за угроз ее семье.



Накануне Светлана Тихановская анонсировала создание координационного совета по передачи власти в Белоруссии. Как рассказала «Эху» ее пресс-секретарь Анна Красулина, в штабе политика это считают наиболее приемлемым вариантом

Тем временем, в штабе белорусского политика Валерия Цепкало сообщили, что его семью выпустили из России на Украину. Ночью Цепкало написал в своем телеграм-канале, что его жену с детьми более трех часов удерживали на границе, что он расценил как давление в связи с его политической деятельностью. Цепкало также сказал РИА Новости, что уехал из России на Украину. Накануне он был объявлен в России в розыск после того, как в Белоруссии против него завели уголовное дело о взятке. Политик заявил, что дело сфабриковано.