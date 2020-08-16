В центре Москвы у посольства Белоруссии проходит акция солидарности с протестующими в республике.
В аналогичной акции накануне в столице приняли участие несколько сотен человек.
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В центре Москвы у посольства Белоруссии проходит акция солидарности с протестующими в республике.
В аналогичной акции накануне в столице приняли участие несколько сотен человек.
Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..