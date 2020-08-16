Митинг в поддержку Александра Лукашенко в центре Минска до сих пор не начался. Люди только сейчас стали как утверждают очевидцы и СМИ организованно подходить на площадь.

Митинг сторонников Александра Лукашенко должен был начаться в полдень. Однако к этому времени на площади Независимости, все подходы к которой перекрыли металлическими заграждениями, собралось всего лишь несколько десятков человек. Зато было много сельскохозяйственной техники и милиции. На входе также дежурили саперы. Перед началом митинга в соцсетях было много фотографий и видео, на которых колонны автобусов едут в Минск, а в них, как утверждалось, бюджетники, которых заставляют под угрозой увольнения поддержать Лукашенко. Но автобусы, к примеру, из Могилёва по словам очевидцев в столицу Белоруссии пришли полупустыми. Спустя еще полчаса на месте митинга было, по оценке агентства ТАСС, только около 400-т человек. Впрочем, сейчас на площади Независимости стало людно, колонны подходят организованно. Участникам митинга за Лукашенко раздавали майки с надписью «Мы едины» и «Не дадим развалить страну». Группа митингующих скандировала: «Фашизм не пройдет» и «За Лукашенко». Одна из участниц акции рассказала телеканалу Настоящее время, почему находится на митинге.

Люди также уверяли, что их устраивает нынешняя ситуация и перемен они не хотят.

В свою очередь, противники Лукашенко опасаются, что власти специально затянули начало митинга и хотят спровоцировать конфликт между участниками провластной акции на площади Независимости, и протестующими, которые соберутся там же через час. В связи с этим людей, которые придут требовать отставки президента и наказания для тех, кто избивал протестующих, просят вести себя максимально мирно и не поддаваться на провокации.

Протесты в Минске и других городах Белоруссии, к которым присоединились, в том числе, и рабочие заводов, идут уже неделю. Оппозиция рассчитывает, что сегодняшняя акция станет самой масштабной.

Премьер, глава администрации президента и председатель Совета Республики приехали на проправительственный митинг в Минске, сообщает Sputnik Беларусь.

Митинг в поддержку Александра Лукашенко уже не поможет президенту. Такое мнение «Эху» высказал доктор исторических наук, политический обозреватель Валерий Соловей.

Соловей также исключил возможность вооруженного столкновения, даже если правительственный митинг перерастет в антиправительственный.

Посол Белоруссии в Словакии стал первой главой дипмисии республики, кто поддержал протесты на родине. Игорь Лещеня заявил, что возмущен уровнем жестокости по отношению к демонстрантам. Его видеообращение опубликовано в телеграм-канале белорусской газеты «Наша Нива».

До этого в республике на фоне массовых уличных протестов начались забастовки на крупных промышленных предприятиях.