В Московской федерации футбола подтвердили смерть на тренировке 17-летнего футболиста. Как передает РИА Новости инцидент произошел накануне утром на стадионе Рублево. У подростка начались судороги, его доставили в больницу, но врачам спасти его не удалось. Как передает ТАСС, Российский футбольный союз выясняет обстоятельства гибели игрока.