Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что массовая вакцинация в России от коронавируса начнется через месяц. Ранее он заявил РИА Новости, что пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса планируется начать через 7-10 дней, участие в них будут принимать несколько десятков тысяч человек. На этой неделе президент Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировали вакцину от коронавируса. Она создана центром имени Гамалеи. Западные СМИ ставят это достижение под сомнение и указывают на то, что препарат не прошел всех необходимым испытаний.