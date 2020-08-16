Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что массовая вакцинация в России от коронавируса начнется через месяц. Ранее он заявил РИА Новости, что пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса планируется начать через 7-10 дней, участие в них будут принимать несколько десятков тысяч человек. На этой неделе президент Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировали вакцину от коронавируса. Она создана центром имени Гамалеи. Западные СМИ ставят это достижение под сомнение и указывают на то, что препарат не прошел всех необходимым испытаний.
2020-08-16T12:31:54+03:00
2020-08-16T12:31:54+03:00
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12:31, 16 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..