ТАСС: Площадь в центре Минска, где должен идти митинг в поддержку Лукашенко, практически пуста

Агентство ТАСС утверждает, что площадь в центре Минска, где должен идти митинг в поддержку Лукашенко, практически пуста. По словам корреспондента, сейчас на ней находятся порядка 400 человек, некоторые держат в руках красно-зеленые государственные флаги Белоруссии. Остальные участники митинга находятся пока в автобусах, которые стоят на прилегающих к площади улицах. Прибывшие на автобусах отказываются общаться с прессой и не отвечают на вопросы, откуда их привезли. Ранее в соцсетях появились видео из Белоруссии, на которых, как утверждается, бюджетников везут в Минск на митинг за Лукашенко. Начало митинга задерживается, отмечает ТАСС. В 14 часов на там же месте намечен сбор участников протестного шествия.
2020-08-16T12:31:30+03:00
2020-08-16T12:31:30+03:00
https://echo.msk.ru/news/2693431-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:31, 16 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..