ТАСС: Площадь в центре Минска, где должен идти митинг в поддержку Лукашенко, практически пуста

Агентство ТАСС утверждает, что площадь в центре Минска, где должен идти митинг в поддержку Лукашенко, практически пуста. По словам корреспондента, сейчас на ней находятся порядка 400 человек, некоторые держат в руках красно-зеленые государственные флаги Белоруссии. Остальные участники митинга находятся пока в автобусах, которые стоят на прилегающих к площади улицах. Прибывшие на автобусах отказываются общаться с прессой и не отвечают на вопросы, откуда их привезли. Ранее в соцсетях появились видео из Белоруссии, на которых, как утверждается, бюджетников везут в Минск на митинг за Лукашенко. Начало митинга задерживается, отмечает ТАСС. В 14 часов на там же месте намечен сбор участников протестного шествия.