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Эксклюзив Эха 12:04, 16 августа 2020

В Москве накануне вечером были задержаны болельщики ЦСКА из-за лозунгов на матче в поддержку Белоруссии

В отделение полиции были доставлены как минимум 15 человек, сообщил ТАСС адвокат Леонид Соловьев. По его словам, фанаты стали кричать «Живе Беларусь» после того, как белорусский нападающий «армейцев» Илья Шкурин забил второй мяч в ворота «Тамбова». До этого игрок отказался выступать за сборную Белоруссии пока Лукашенко у власти. После составления административных протоколов, задержанных отпустили. Болельщикам грозят штрафы и временный запрет посещать стадионы.

Кричать политические лозунги на матче фанаты не имели права, но наказывать их за это нельзя. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал член исполкома Российского футбольного союза и вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

Лебедев добавил, что суд по этому поводу может создать опасный прецедент.



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