В центре Минска при усиленных мерах безопасности начинается митинг в поддержку президента Александра Лукашенко

Перед этим появлялись многочисленные сообщения о том, что на него собирают бюджетников. Все подходы к площади Независимости, на которой пройдет акция, перекрыты. Ближайшую станцию «Площадь Ленина» еще утром закрыли на вход и выход. На месте проведения митинга в поддержку Лукашенко, много милиции, туда же пригнали тракторы и комбайны, передает портал tut.by. Около часа назад жители Минска заметили военную технику, она направлялась в центр, позднее к месту проведения акции прибыл кортеж президента Лукашенко. Туда же, судя по опубликованным в соцсетях фото и видео, едут колонны автобусов, утверждается, что на митинг под угрозой увольнения заставляли приехать бюджетников со всей Белоруссии, а также военных с их семьями. Об этом сообщил телеграм-канал Nexta.Live, его ведут в Польше белорусские политэмигранты. По данным издания tut.by только из Гомеля в Минск приехали 52 автобуса с участниками акции. Впрочем пока людей на площади судя по фотографиям с места событий немного. Об акции в поддержку президента стало известно накануне после того как оппозиция объявила о планах устроить в центре Минска массовую акцию. До этого сторонников Лукашенко на улицах заметно не было. Организатор митинга общественное объединение «Белая Русь», созданное в поддержку Лукашенко 13 лет назад и финансируемое из госбюджета. Два часа спустя на том же месте в центре Минска свою акцию начнет оппозиция. Ожидается, что она станет самой масштабной за все дни протестов после выборов президента.