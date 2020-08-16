Интерфакс: Скончался один из четырех горняков, которые пострадали при обрушении шахты в Кузбассе

Интерфакс со ссылкой на источник сообщает о смерти одного из четырех горняков, которые пострадали при обрушении шахты в Кузбассе. Речь идет о шахте «Ерунаковская-VIII», принадлежащей Распадской угольной компании. Добыча там приостановлена.