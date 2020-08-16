Интерфакс: Скончался один из четырех горняков, которые пострадали при обрушении шахты в Кузбассе

Интерфакс со ссылкой на источник сообщает о смерти одного из четырех горняков, которые пострадали при обрушении шахты в Кузбассе. Речь идет о шахте «Ерунаковская-VIII», принадлежащей Распадской угольной компании. Добыча там приостановлена.
2020-08-16T11:33:49+03:00
2020-08-16T11:33:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 16 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..