Мэр Москвы Сергей Собянин допустил переход на дистанционное обучение в школах из-за коронавируса. По его словам, на случаи локальных заражений отработаны онлайн-форматы учебы, передает РИА Новости. Собянин отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом в столице стабильная.