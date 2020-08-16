Трактора и комбайны пригнали в Минске на место митинга в поддержку действующей власти, сообщает белорусский портал Tut.by. Как передает ТАСС, площадь Независимости у Дома правительства оцеплена милицией, ближайшая станция метро «Площадь Ленина» закрыта на вход и выход. По свидетельству очевидцев, из области в центр города едут автобусы с людьми. Телеграм-канал Нехта, который ведут в Польше белорусские политэмигранты, пишет, что власти заставляют участвовать в митинге за Александра Лукашенко сотрудников бюджетных организаций и военных вместе с их семьями. Митинг должен начаться в полдень, а через два часа на том же месте объявлен сбор участников протестного шествия.