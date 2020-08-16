Трактора и комбайны пригнали в Минске на место митинга в поддержку действующей власти, сообщает белорусский портал Tut.by. Как передает ТАСС, площадь Независимости у Дома правительства оцеплена милицией, ближайшая станция метро «Площадь Ленина» закрыта на вход и выход. По свидетельству очевидцев, из области в центр города едут автобусы с людьми. Телеграм-канал Нехта, который ведут в Польше белорусские политэмигранты, пишет, что власти заставляют участвовать в митинге за Александра Лукашенко сотрудников бюджетных организаций и военных вместе с их семьями. Митинг должен начаться в полдень, а через два часа на том же месте объявлен сбор участников протестного шествия.
2020-08-16T11:31:08+03:00
2020-08-16T11:31:08+03:00
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11:31, 16 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..