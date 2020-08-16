Болельщиков ЦСКА нельзя наказывать за скандирование «Жыве Беларусь» на матче – зампред Госдумы

Болельщики не имели права скандировать «Жыве Беларусь» на матче ЦСКА — «Тамбов», поскольку это политический лозунг, но наказывать их за это нельзя. Об этом заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член исполкома РФС, заместитель председателя Госдумы РФ Игорь Лебедев.

Он подчеркнул, что, с точки зрения регламента Международной федерации футбола и Российского футбольного союза, любое проявление политики на стадионе во время футбольного матча запрещено. При этом за политические кричалки на матче нельзя задерживать болельщиков и применять по отношению к ним административные меры.

«Что касается второй части вопроса, связанной с тем, можно ли за это наказывать, задерживать и применять какие-то административные меры, я считаю, что нет. У нас нет в законодательстве прямого запрета на выражение своей политической воли. В нашей стране существует Конституция, где прописана свобода выражения мысли и свобода слова. Болельщики – такие же граждане нашей страны, которые имеют право и могут высказывать поддержку той или иной политической ситуации и тем или иным политическим силам», — сказал он.