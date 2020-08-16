Государство будет регулировать распределение первой вакцины от коронавируса

Это следует из постановления правительства. На этом фоне в разработавшем препарат Центре имени Гамалеи не исключают, что вакцина будет введена в гражданский оборот спустя месяц после начала третьего этапа исследований.

Начать финальный этап клинических испытаний вакцины от COVID-19 ученые хотят уже максимум через полторы недели, сказал агентству ТАСС директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его утверждениям, в исследованиях будут участвовать несколько десятков тысяч человек. При этом еще недавно в Росздравнадзоре говорили, что их число ограничится двумя тысячами человек. С чем связана такая разница в цифрах, не уточняется.

Тем не менее, по словам Гинцбурга, на первом этапе поставок вакцины от коронавируса ей смогут быть обеспечены лишь несколько регионов. В центре прогнозируют, что вся страна будет обеспечена необходимым числом доз не ранее, чем через 9 месяцев. В Минздраве накануне отчитались о производстве первой партии препарата – он получил название «Спутник-V». А в начале недели вакцина была официально зарегистрирована, несмотря на то, что третий этап клинических исследований еще не проведен.

Ряд фармакологических компаний и исследовательских центров ранее попросили отложить регистрацию вакцины от коронавируса, указывая на недостаточно объемные исследования. Они опасаются, что препарат может быть не безопасен.