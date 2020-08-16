Федеральный оперативный штаб по коронавирусу отчитался о снижении количества летальных исходов за сутки

По его данным, в России умерли еще 68 пациентов с коронавирусом. Информагентства отмечают, что это минимальный показатель с начала мая. Общее число жертв заболевания в стране достигло 15 685. По подсчетам чиновников, в стране выявлено за сутки почти 5 тысяч заболевших. Всего с начала пандемии было выявлено почти 923 тысячи случаев заболевания.