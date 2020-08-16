Федеральный оперативный штаб по коронавирусу отчитался о снижении количества летальных исходов за сутки

По его данным, в России умерли еще 68 пациентов с коронавирусом. Информагентства отмечают, что это минимальный показатель с начала мая. Общее число жертв заболевания в стране достигло 15 685. По подсчетам чиновников, в стране выявлено за сутки почти 5 тысяч заболевших. Всего с начала пандемии было выявлено почти 923 тысячи случаев заболевания.
2020-08-16T11:03:49+03:00
2020-08-16T11:09:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2693397-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:03, 16 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..