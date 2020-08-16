В штабе белорусского политика Валерия Цепкало сообщили о его скором отъезде из Украины в Польшу

Представитель штаба Алексей Урбан сказал ТАСС, что в Варшаве Цепкало собирается встретиться с влиятельными политиками из США не из действующей власти. Двое возможных соперников Александра Лукашенко на выборах – Виктор Бабарико и Сергей Тихановский – были арестованы, Цепкало с семьей ранее уехал в Россию. Накануне стало известно, что в Белоруссии против него было возбуждено уголовное дело о взятке. Цепкало объявлен в розыск, в том числе и в России. Ночью политик сообщил в своем телеграм-канале, что его жену с детьми не выпускают российские пограничники. Утром в штабе Цепкало сказали, что его семья уже на Украине.
2020-08-16T11:03:24+03:00
2020-08-16T11:03:24+03:00
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11:03, 16 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..