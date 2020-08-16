В штабе белорусского политика Валерия Цепкало сообщили о его скором отъезде из Украины в Польшу

Представитель штаба Алексей Урбан сказал ТАСС, что в Варшаве Цепкало собирается встретиться с влиятельными политиками из США не из действующей власти. Двое возможных соперников Александра Лукашенко на выборах – Виктор Бабарико и Сергей Тихановский – были арестованы, Цепкало с семьей ранее уехал в Россию. Накануне стало известно, что в Белоруссии против него было возбуждено уголовное дело о взятке. Цепкало объявлен в розыск, в том числе и в России. Ночью политик сообщил в своем телеграм-канале, что его жену с детьми не выпускают российские пограничники. Утром в штабе Цепкало сказали, что его семья уже на Украине.