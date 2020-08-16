Сразу две масштабных акции сторонников и противников Александра Лукашенко пройдут сегодня в центре Минска. На митинг в его поддержку как сообщают в соцсетях и телеграм-каналах заставляют ехать бюджетников из разных городов страны.

Митинг за Александра Лукашенко — первый за всё время массовых протестов оппозиции, которые не прекращаются неделю — намечен на полдень на площади Независимости в центре Минска. Основной лозунг акции — «Не дадим развалить страну». Многочисленные автобусы, судя по видео, опубликованным в соцсетях и телеграм-каналах, в эти минуты едут в столицу Белоруссии. Они везут людей из Бреста, Бобруйска, Витебска, Полоцка и других городов — это как утверждается, бюджетники, которых заставили участвовать в митинге за Лукашенко. Жительница Барановичей рассказала, как это происходит в её городе.

Польский телеграм-канал Nexta.Live пишет, что руководство минобороны собирает на митинг военных, они должны быть в гражданской одежде. Им пригрозили увольнением в случае отказа прийти на акцию. Того же требуют от учителей, врачей, сотрудников других бюджетных организаций. Спустя два часа после митинга в поддержку Лукашенко на том же месте в центре Минска начнется акция противников власти. Она пройдет по всей Белоруссии. Люди выйдут на центральные улицы и площади городов. Общенациональный марш назвали «За свободу». На нём потребуют освободить задержанных на акциях протеста, а также отставки президента Лукашенко и суда над теми, кто применял насилие по отношению к мирным демонстрантам.

В Гомеле сегодня в полдень пройдут похороны местного жителя Александра Вихора. Он умер после задержания силовиками на акции протеста. Накануне в Минске простились с местным жителем Александром Тарайковским, который погиб во время протестной акции в начале недели.