В США умер Роберт Трамп, младший брат президента США. Ему было 72 года. Дональд Трамп назвал его не только братом, но и лучшим другом. Место и время похорон пока не названы.
2020-08-16T10:32:54+03:00
2020-08-16T10:32:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 16 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..