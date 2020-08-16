Бывший помощник президента США по безопасности Джон Болтон допустил, что Дональд Трамп объявит о выходе США из НАТО. В интервью испанской газете «Расон» Болтон сказал, что ждет от главы Белого дома того, что он назвал октябрьским сюрпризом. Речь идет о неожиданном шаге незадолго до президентских выборов в ноябре. Болтон сказал, что это может быть также решение о выводе всех сил США из Афганистана или объявление о перемирии между Южной Кореей и КНДР.