Бывший помощник президента США по безопасности Джон Болтон допустил, что Дональд Трамп объявит о выходе США из НАТО. В интервью испанской газете «Расон» Болтон сказал, что ждет от главы Белого дома того, что он назвал октябрьским сюрпризом. Речь идет о неожиданном шаге незадолго до президентских выборов в ноябре. Болтон сказал, что это может быть также решение о выводе всех сил США из Афганистана или объявление о перемирии между Южной Кореей и КНДР.
2020-08-16T10:32:37+03:00
2020-08-16T10:32:37+03:00
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10:32, 16 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..