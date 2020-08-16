Мессенджер Телеграмм провел опрос о голосовании на президентских выборах. В нем приняли участие более миллиона 300 тысяч пользователей. Как уточняет сетевое издание Bell, сделать это могли только владельцы белорусских сим-карт, при этом 35% участников опроса отметили, что они не из республики. 52% заявили, что на выборах президента проголосовали за Светлану Тихановскую, за Александра Лукашенко – 2%. По утверждению Центризбиркома республики, действующий президент набрал более 80%.
2020-08-16T10:31:48+03:00
2020-08-16T10:31:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 16 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..