Мессенджер Телеграмм провел опрос о голосовании на президентских выборах. В нем приняли участие более миллиона 300 тысяч пользователей. Как уточняет сетевое издание Bell, сделать это могли только владельцы белорусских сим-карт, при этом 35% участников опроса отметили, что они не из республики. 52% заявили, что на выборах президента проголосовали за Светлану Тихановскую, за Александра Лукашенко – 2%. По утверждению Центризбиркома республики, действующий президент набрал более 80%.