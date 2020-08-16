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10:31, 16 августа 2020

Мессенджер Телеграмм провел опрос о голосовании на президентских выборах

Мессенджер Телеграмм провел опрос о голосовании на президентских выборах. В нем приняли участие более миллиона 300 тысяч пользователей. Как уточняет сетевое издание Bell, сделать это могли только владельцы белорусских сим-карт, при этом 35% участников опроса отметили, что они не из республики. 52% заявили, что на выборах президента проголосовали за Светлану Тихановскую, за Александра Лукашенко – 2%. По утверждению Центризбиркома республики, действующий президент набрал более 80%.



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