В соцсетях появились видео, на которых, как утверждается, бюджетников везут в Минск на митинг за Лукашенко

В соцсетях появились видео из Белоруссии, на которых, как утверждается, бюджетников везут в Минск на митинг за Лукашенко. Акция в поддержку президента намечена впервые за неделю массовых протестов с требованиями его отставки. Так, жительница города Барановичи рассказала, что ее и других сотрудников организаций везут автобусами

Провластная организация «Белая Русь» анонсировала начала митинга в полдень на площади Независимости у Дома правительства, а через два часа на том же месте объявлен сбор участников протестного шествия. Противники Лукашенко надеются, что оно будет самым массовым с начала демонстраций.