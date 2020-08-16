Французский «Лион» накануне вечером впервые за 10 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Встреча с английским клубом «Манчестер Сити» завершилась со счетом 3:1. «Лион» в полуфинале турнира сыграет с немецкий «Баварией», в другом матче за выход в финал поборются «Лейпциг» и «Пари Сен-Жермен», также представляющие чемпионаты Германии и Франции.