Французский «Лион» накануне вечером впервые за 10 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Встреча с английским клубом «Манчестер Сити» завершилась со счетом 3:1. «Лион» в полуфинале турнира сыграет с немецкий «Баварией», в другом матче за выход в финал поборются «Лейпциг» и «Пари Сен-Жермен», также представляющие чемпионаты Германии и Франции.
2020-08-16T10:06:25+03:00
2020-08-16T10:06:25+03:00
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10:06, 16 августа 2020
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