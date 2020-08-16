США не исключили размещение ракет средней дальности в Азиатском регионе. Речь, в первую очередь, идет о Японии.

Причина, по которой Штаты хотели бы провести переговоры со своими союзниками о размещении ракет – ядерная угроза Китая. Так в интервью японской деловой газете «Никкэй» утверждает спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли. Он убежден: такие страны, как Япония, будут нуждаться именно в ракетах средней дальности. Помимо этого, в Вашингтоне сообщили о разработках нового гиперзвукового вооружения: оно, как утверждается, позволит защитить союзников США, в том числе, от «военного шантажа» со стороны Китая.

Японские СМИ ранее уже сообщали о консультациях между Вашингтоном и Токио по вопросу размещения ракет средней дальности. При этом власти Японии эту информацию официально не подтверждали. Между тем, о подобных намерениях говорили недавно и в Пентагоне.

Чуть более года назад было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США. Обе страны обвиняли друг друга в нарушении его положений.