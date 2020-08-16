Семья не допущенного к выборам президента Белоруссии Валерия Цепкало выехала на Украину, где с начала месяца находится политик. До этого он заявлял, что его близких не пропускают на российско-украинской границе.

Жену Цепкало и его двух маленьких детей, как написал политик у себя в телеграм-канале, несколько часов продержали российские пограничники. В итоге им разрешили пересечь границу с Украиной. «Всё хорошо» — доволен незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии. Накануне против Цепкало в его стране возбудили уголовное дело, а вскоре в розыск его объявила и Россия. Политика, как сообщает агентство РИА, подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Деньги Цепкало якобы получил от турецкого бизнесмена, который живёт в Белоруссии. Политик назвал это цитата по агентству «полной чушью». Ранее на этой неделе он объявил о создании белорусской оппозицией «Комитета национального спасения».

В конце июля Валерию Цепкало пришлось уехать из Белоруссии из-за угроз и давления незадолго до президентских выборов. Он некоторое время провёл с семьей в Москве, затем один уехал в Киев. Цепкало как сообщили в его штабе намерен в течение нескольких дней переехать на время с семьёй в Варшаву. Там он намерен встретиться с очень влиятельными политиками из Вашингтона, сказали в штабе.

По статье о взяточничестве Цепкало в Белоруссии может грозить до 15 лет тюрьмы.