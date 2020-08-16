Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня поддержал протестующих у него на родине

Дипломат заявил, что в шоке от историй о пытках и избиениях граждан. Его видеообращение опубликовано в телеграм-канале белорусской газеты «Наша Нива».

В Белоруссии неделю не утихают массовые протесты против официальных итогов президентских выборов и с требованиями отставки Александра Лукашенко.

В первые дни в столкновениях с силовиками пострадали сотни человек, по данным МВД, 6,5 тысяч были задержаны, возбуждены десятки уголовных дел. В пятницу и накануне в Минске вновь прошли массовые акции, но без вмешательства милиции и внутренних войск. Сегодня в столице Белоруссии ожидаются две акции – протестующих и –впервые за неделю – сторонников Лукашенко.