В российском посольстве в Гаване сообщили, что Россия направила Кубе и Никарагуа 10 миллионов долларов на школьное питание. Как рассказал ТАСС пресс-атташе дипмиссии Леонид Лагуновский, средства переведены в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.
2020-08-16T09:32:53+03:00
2020-08-16T09:32:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 16 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..