В российском посольстве в Гаване сообщили, что Россия направила Кубе и Никарагуа 10 миллионов долларов на школьное питание. Как рассказал ТАСС пресс-атташе дипмиссии Леонид Лагуновский, средства переведены в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.