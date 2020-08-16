Глава МВД Филиппин сообщил, что повторно заразился коронавирусом. 58-летний Эдуардо Аньо рассказал, что сдал тест из-за боли в горле и высокой температуры. Как передают местные СМИ, в марте у министра у была обнаружена новая инфекция и он прошел курс лечения. Коронавирус был выявлен у нескольких членов правительства Филиппин. По официальным данным, с начала пандемии в стране заразились более 150 тысяч человек, скончались около двух с половиной тысяч.