Глава МВД Филиппин сообщил, что повторно заразился коронавирусом. 58-летний Эдуардо Аньо рассказал, что сдал тест из-за боли в горле и высокой температуры. Как передают местные СМИ, в марте у министра у была обнаружена новая инфекция и он прошел курс лечения. Коронавирус был выявлен у нескольких членов правительства Филиппин. По официальным данным, с начала пандемии в стране заразились более 150 тысяч человек, скончались около двух с половиной тысяч.
2020-08-16T09:32:24+03:00
2020-08-16T09:32:24+03:00
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09:32, 16 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..