Дональд Трамп допустил запрет на работу в США китайского интернет-магазина Alibaba. Американский президент во время пресс-конференции в Белом доме не исключил, что вслед за ByteDance, которая владеет видеосервисом TikTok, может оказать давление и на другие китайские компании, работающие в Соединенных Штатах. Трамп ранее потребовал, чтобы TikTok до 15 сентября был продан американской компании. Накануне глава Белого дома подписал указ, который обязывает владельцев сервиса продать все активы в США и уничтожить личные данные пользователей. В Вашингтоне TikTok подозревают в слежке за пользователями в пользу властей Китая.
2020-08-16T09:31:59+03:00
2020-08-16T09:31:59+03:00
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09:31, 16 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..