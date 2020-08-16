Дональд Трамп допустил запрет на работу в США китайского интернет-магазина Alibaba. Американский президент во время пресс-конференции в Белом доме не исключил, что вслед за ByteDance, которая владеет видеосервисом TikTok, может оказать давление и на другие китайские компании, работающие в Соединенных Штатах. Трамп ранее потребовал, чтобы TikTok до 15 сентября был продан американской компании. Накануне глава Белого дома подписал указ, который обязывает владельцев сервиса продать все активы в США и уничтожить личные данные пользователей. В Вашингтоне TikTok подозревают в слежке за пользователями в пользу властей Китая.