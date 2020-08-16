В штабе белорусского политика Валерия Цепкало сообщили, что его семью выпустили из России на Украину. Его супруга и дети сейчас в безопасности, сказал РИА Новости представитель бывшего претендента на пост главы государства, которому ЦИК отказал в регистрации на выборах. Ночью Цепкало сообщил в своем телеграм-канале, что его семью более трех часов удерживали на границе, что он расценил как давление в связи с его политической деятельностью. Цепкало также сказал РИА Новости, что уехал из России на Украину. Накануне он был объявлен в России в розыск после того, как в Белоруссии против него завели уголовное дело о взятке. Политик заявил, что дело сфабриковано.