В штабе белорусского политика Валерия Цепкало сообщили, что его семью выпустили из России на Украину. Его супруга и дети сейчас в безопасности, сказал РИА Новости представитель бывшего претендента на пост главы государства, которому ЦИК отказал в регистрации на выборах. Ночью Цепкало сообщил в своем телеграм-канале, что его семью более трех часов удерживали на границе, что он расценил как давление в связи с его политической деятельностью. Цепкало также сказал РИА Новости, что уехал из России на Украину. Накануне он был объявлен в России в розыск после того, как в Белоруссии против него завели уголовное дело о взятке. Политик заявил, что дело сфабриковано.
2020-08-16T09:31:28+03:00
2020-08-16T09:31:28+03:00
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09:31, 16 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..