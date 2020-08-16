В центре Минска сегодня ожидаются митинги противников и сторонников Александра Лукашенко

Общественная организация «Белая Русь» предложила тем, кто голосовал за президента, собраться в полдень у Дома правительства на площади Независимости. В 14 часов на том же месте объявлен сбор участников марша под лозунгом «За свободу». Его участники намерены потребовать отставки Александра Лукашенко и признания президентом оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.
2020-08-16T09:30:52+03:00
2020-08-16T09:30:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 16 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..