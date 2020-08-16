В центре Минска сегодня ожидаются митинги противников и сторонников Александра Лукашенко

Общественная организация «Белая Русь» предложила тем, кто голосовал за президента, собраться в полдень у Дома правительства на площади Независимости. В 14 часов на том же месте объявлен сбор участников марша под лозунгом «За свободу». Его участники намерены потребовать отставки Александра Лукашенко и признания президентом оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.