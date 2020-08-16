В Москве сегодня состоится вечер памяти рэп-исполнителя Энди Картрайта, скончавшегося при загадочных обстоятельствах в конце июля.

Вечер памяти пройдет в одном из столичных клубов, где выступят 10 рэперов. Все собранные средства передадут матери Энди Картрайта. Анонс мероприятия опубликовал создатель Versus Battle Александр Тимарцев, более известный как Ресторатор. Ранее вечер памяти артиста прошел в Санкт-Петербурге. Там в конце июля в квартире и обнаружили расчлененным Энди Картрайта. Фрагменты его тела были упакованы в пять пакетов, они лежали в холодильнике. В его убийстве обвиняют супругу Марину Кохал. В Следственном комитете считают, что она неустановленным образом убила его в ходе конфликта, «внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений». Сама Кохал изначально утверждала, что рэпер умер от передозировки наркотиков, а она расчленила его тело для того, чтобы скрыть причину «бесславной» смерти. Ей предъявлено обвинение в убийстве, Кохал арестована до конца сентября.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что супруга рэпера могла отравить его медицинским препаратом. Ее адвокат назвала это домыслами