Белоруссия перебросит десантников с северо-востока страны на западную границу. Соответствующее поручение накануне дал президент Александр Лукашенко.

На совещании в Центре стратегического управления министерства обороны он сказал об эскалации в приграничных европейских странах.

Лукашенко также заявил о готовности России оказать помощь по обеспечению безопасности в республике.

В Белоруссии уже неделю не утихают уличные волнения. Они начались, когда ЦИК объявил о победе действующего главы государства на президентских выборах.