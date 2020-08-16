Союз журналистов Белоруссии подтвердил намерение сотрудников государственного телевидения начать забастовку

По словам главы организации Андрея Кривошеева, речь идет лишь о техническом персонале, перебоями с вещанием это не грозит – передает агентство «РИА Новости». Накануне у здания «Белтелерадиокомпании» прошла акция протеста. Она собрала около тысячи человек, которые скандировали «Хватит врать» и «Скажите людям правду».

По оценке сотрудника холдинга, осветителя Владимира Титоренко, к забастовке готовы присоединиться большинство его коллег.

Ранее к протестам в республике, начавшимся после президентских выборов, присоединились рабочие десятков крупнейших белорусских предприятий.