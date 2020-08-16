Противники карантинных ограничений намерены провести сегодня демонстрацию в Брюсселе

Участники акции протеста намерены пройти маршем через деловой центр Брюсселя. Они требуют пересмотреть некоторые ограничительные правила, а также добиваются отставки главного вирусолога Бельгии. С идеей провести демонстрацию выступила некоммерческая организация «Вирусное безумие». Ее представители говорят, что согласовали все детали с администрацией и полицией, меры безопасности будут соблюдены. Сами активисты, как пишет газета Brussels Times, не отрицают существование нового коронавируса, однако они сомневаются в его опасности. Некоторые из них даже пытались судиться с властями страны из-за введенных мер. Однако суды отклонили иски, как было сказано из-за того, что аргументы противников карантина не имели научного обоснования. Антикарантинные выступления проходят и в других странах. Кое-где, как, к примеру, в соседних с Бельгией Нидерландах, они выливаются в столкновения с силами безопасности.

Демонстрация в Брюсселе начнется в полдень.