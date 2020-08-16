В Минске с разницей в несколько часов начнутся митинги сторонников и противников Александра Лукашенко

В полдень выйти к дому правительства под лозунгом «Не дадим развалить страну» граждан призвала провластная общественная организация «Белая Русь». Между тем в социальных сетях появляются сообщения на то, что бюджетников принудительно заставляют принять участие в акции, грозя увольнением.

Спустя два часа в оппозиционных телеграм-каналах объявлен сбор участников марша «За свободу». Они потребуют отставки Лукашенко и признания президентом Светланы Тихановской. Сама она ранее призывала мэров городов организовывать мирные массовые собрания.

Соперница Александра Лукашенко на этих выборах Светала Тихановская, ставшая лицом оппозиции, призвала своих сторонников в каждом городе продолжить мирный протест – организовывать «цепи солидарности» и забастовки. В своем обращении она потребовала прекратить насилие в отношении людей и поблагодарила силовиков, которые отказались выполнять «преступные приказы». Тихановская также объявила о создании координационного совета для трансфера власти. Прием заявок на участие начался накануне, а к понедельнику штаб обещает уже объявить состав. Формальных критериев для кандидатов в совет нет, самое важное, чтобы человек пользовался доверием и уважением широкого круга белорусов.



Оппозиция считает, что на время переходного периода в стране обязанности президента должна выполнять Тихановская. Ее сторонники убеждены, что на выборах она обошла Александра Лукашенко. Он накануне обсуждал ситуацию в стране с российским президентом Владимиром Путиным. Они выразили уверенность в скором решении всех проблем в Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После того, как ЦИК объяли о победе Лукашенко, в стране начались массовые акции протеста.