В Сергиевом Посаде состоится серия забегов

В связи с ними перекроют несколько улиц. Для участников серии забегов «Сергиевым путём» в центре подмосковного города сегодня перекроют участок центрального проспекта и несколько прилегающих проездов.

Любители спорта смогут пробежать в одном из трёх зачетов — на пять, десять или двадцать один километр. Регистрация на мероприятие начнётся в девять утра, а старт самого длинного забега — в десять. Начнётся он у главной достопримечательности города — Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Ранее на сегодняшнее утро и в Москве был запланирован большой полумарафон «Лужники», но его отменили из-за эпидемии коронавируса. На сайте мероприятия сказано, что организаторы посчитали необходимым отложить его на следующий год в интересах безопасности как участников, так и волонтёров.

Следующий большой марафон в Москве запланирован на 20-е сентября. Сообщений о его отмене пока не поступало.