В России произведена первая партия вакцины от коронавираса, разработанной Центром имени Гамалеи

Ее зарегистрировали на этой неделе, несмотря на протест со стороны крупнейших фармкомпаний. Производство российской вакцины «Суптник-V» запущено. Первая партия уже готова, отчитались в Минздраве. Но кто ее получит, не сообщается.

Препарат производится на заводе в Зеленограде, принадлежащем компании АФК «Система», но вскоре к нему присоединится еще два предприятия. Как отмечали в Центре имени Гамалеи, на то чтобы сделать прививки всем россиянам уйдет год. Первые партии получат 10-15 регионов. Поначалу вакцинировать уже с августа будут группы риска, например, медиков.

Одновременно со стартом продаж препарата всем желающим запустят и третью фазу испытаний. Из-за того, что вакцина не прошла еще этот этап Ассоциация организаций по клиническим исследованиям ранее призывала отложить ее регистрацию, поскольку без теста на большой выборке нельзя говорить о безопасности препарата. В Центре имени Гамалеи рассказали, что исследование на тысячах добровольцев будут проводить амбулаторно — то есть без госпитализации.

Между тем накануне стало известно о начале клинических испытаний в России китайкой вакцины от коронавируса. Первые две фазы были пройдены в КНР, после третьего этапа и регистрации препарата в России планируется начать в Подмосковье производство для рынков СНГ.